在紐約備受喜愛的燒烤餐廳The Standard Grill，於泰國曼谷新開分店，這間特色新餐廳位於The Standard,Bangkok Mahanakhon酒店五樓，每日上午11：30至晚上10：30期間供應午餐和晚餐。此餐廳傳承了紐約肉庫區第一間The Standard Grill餐廳的靈魂，融合呈現傳統牛排館經典特色和新美式風味的創新菜餚。

▲澳洲AP頂級穀飼羊排佐綠胡椒酸豆橄欖醬汁。 圖：The Standard Grill／提供

作為美國本店外亞洲第一間The Standard Grill餐廳，它將與紐約姐妹店一樣，以頂級的食材為品位非凡的食客送上饕餮盛宴。餐廳提供各種以優質食材打造的經典美式佳餚，包括：和牛肉漢堡配鵝肝醬、Jamón Joselito 火腿肉、太陽蛋及自製奶油麵包鮮奶油、楓糖漿抹鬆餅等。此餐廳也提供當地特色的經典菜餚，如：藍蟹肉煎蛋配辣味雞蛋麵、炭烤肉串配糯米飯和羅望子辣椒醬、棕櫚焦糖椰香風味黑糯米飯等。

▲亞洲第一家The Standard Grill餐廳，由頑童Jaime Hayon與The Standard團隊操刀設計。 圖：The Standard Grill／提供

The Standard Grill餐廳擁有舒適的用餐氛圍，鼓勵旅客們與隔壁鄰近桌「串門子」，提供單點及全日供應的豐富菜單，將商務與用餐樂趣融為一體。

不論旅客前來的目的是商務差旅，還是渡假漫遊或是用餐聚會，都可以在這裡大飽口福，享用燃木火爐中烹製令人垂延三尺的美味肉食、手工製作的義大利麵、新鮮捕撈的魚貨或是鬆脆的奶油蛋白甜餅、巴斯克起司乳酪蛋糕…等讓人心滿意足的精緻甜品。

The Standard Grill的廚師們在用餐時，也會將凱撒沙拉、牛肉韃靼、酸橘汁腌魚和手切全肋排等，以特製的大理石木推車送至餐桌邊服務，增加餐桌上豐富有趣的互動。同時也將提供以1920年代的泰國和禁酒時期的紐約為靈感的系列經典調酒和多款紅白酒。

▲Jamón Joselito火腿肉、太陽蛋及自製奶油麵包鮮奶油。 圖：The Standard Grill／提供

設計師與藝術家Jaime Hayon同The Standard品牌設計團隊合作，一起監督餐廳內的設計工作。借鑒品牌的歷史元素，包括重新詮釋了紐約The Standard Grill餐廳標誌性用一分錢鋪成的「便士地板（penny floors）」。 食客們可以選擇於戶外充滿綠意、點綴著藤編傢俱的環境中享用誘人美食，或是步入室內，在時髦的酒吧和溫馨的餐環境中感受來自紐約的活力。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）