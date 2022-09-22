秋涼之際，最適合安排戶外活動，透過健走探景感受季節之美！彰化縣八卦山脈由北至南貫穿彰化，猶如富士山之於日本，八卦山更是彰化的重要象徵，「低山走丘」成為登山風潮的新顯學。

▲卦山大縱走_彰化兜兜圈，一起來健走。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

10月8日至11月30日止，彰化縣政府舉辦「卦山大縱走_彰化兜兜圈」活動，邀請大家一起來認識八卦山，同步精選8條步道-天空步道、大嶺巷、挑水古道、藤山步道、18彎古道、中央嶺、田中森林步道、坑內坑步道，可暢遊彰化境內山林景致，品味由北到南的山稜步道之美，不管是挑戰自我或親子同遊，一起來場愜意的「森」呼吸。

卦山大縱走首部曲，將於10月8日在彰化天空步道出發，直上八卦山與大佛同樂，看表演、逛市集、走步道，換個角度眺望彰化，當天還會贈送限量完登大禮包，走完天空步道有機會抽中捷安特登山車、iPad、禮券、小米手環、小型筋膜槍等多項好禮，全程免費參加，一起來試試好手氣，一起走步道賞美景。

10/8開幕起走式也邀請到YOYO姐姐、魔術秀、泡泡秀及小丑雜耍表演，現場並設置許多親子同樂的互動遊戲，適合所有年齡參加，歡迎大家共襄盛舉。

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