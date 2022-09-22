通膨升息等黑天鵝滿天飛，不過日系外資看好台達電(2308)今年下半年營運可望受惠於伺服器/數據中心電源、電動車(EV)等產品驅動，維持台達電「優於大盤表現評等」及目標價300元，台達電今天盤中股價逆勢力守紅盤之上。

日系外資最新報告指出，台達電營收趨勢保持正面，我們認為來自於伺服器/數據中心電源、樓宇自動化、網通電源和電動車(EV)將成為今年下半年營運驅動力，且隨著新價格生效，更高的營收規模，以及存貨沖銷，公司預期，下半年利潤率將會提升，維持台達電「優於大盤表現評等」及目標價300元。

伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化及被動元件訂單暢旺，且IA需求回穩，加上缺料問題紓解，台達電8月合併營收達351.82億元，月增3%，年增35.71%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為2418.58億元，較去年同期成長19%；由於7月及8月連兩個月創下單月歷史新高，台達電第3季合併營收有望挑戰單季歷史新高，毛利率因下半年材料成本比上半年好，應該會好一點。