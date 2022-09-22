統聯客運江姓司機於本月11日晚上，開車載31名乘客北上於國道一號出現身體不適；他關鍵時刻將車停在路肩自己報警，5分鐘後就昏迷無呼吸心跳，經送豐原醫院加護病房插管治療，豐原醫院今（22）日表示，江姓司機目前已經移除呼吸器，表達溝通上都很清楚，不過仍留在加護病房觀察，預計這兩天能夠轉出，整體病況往好的方向走。

統聯客運江姓司機送醫後因血栓指數高須插管，院方今日表示目前已經移除呼吸器。（翻攝照片）

警方指出，統聯客運56歲江姓司機，11日晚上載31位客人要北上，剛開上國道1號后里交流道段，江男向乘客說他身體不舒服，車停在路肩後他就突然昏迷；多名乘客將他搬下車平躺在國道上。輔大醫學系大五生林佑叡、哲學系博士生鄭凱倫，立刻輪流幫忙做CPR直到救護車抵達，將他送往豐原醫院急救。

豐原醫院表示，江姓司機到院前已無呼吸心跳，昏迷指數3，在醫療團隊全力搶救下，終於恢復心跳，但仍未脫離險境，住進加護病房插管治療中。外界非常關心他後續的近況，尤其對他英勇護31位乘客的義舉表達感謝；或許是收到各界「善的助力」江姓司機病況出現好轉跡象。

根據《ETtoday報導》，事發第12天，豐原醫院表示江姓司機目前已經移除呼吸器，並且能夠回應，對話應對都沒有問題，目前仍留在加護病房觀察，待整體狀況更穩定後，才會轉至普通病房，預計這一兩天就有可能轉出，病況往好的方向走。