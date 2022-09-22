民進黨台北市長參選人陳時中疫苗採購爭議不斷，現任指揮中心指揮官王必勝也多次回應疫苗採購，反被外界質疑成陳時中的小弟。國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席國民黨立法實務研討會時痛批，前後任防疫中心指揮官王必勝、陳時中兩人都是民進黨的小弟。

蔣萬安表示，從之前到現在都是有政治考量的防疫政策，不管是王必勝，陳時中也是如此，與其說王必勝是陳時中的小弟，不如說他們兩人都是民進黨的小弟。

蔣萬安強調，若疫苗採購真的有超前部署、事先規劃的話，就沒有買貴的問題，重點是有沒有符合疫情需求，以及與國外相比的合理性。

日前曾到白蘭市場拜票，陳時中今同樣也到白蘭市場拜票是否擔心被挖票，蔣萬安表示，市場是開放場域，每個人都可以到市場參拜、懇託，不需要過度聯想。

對於黃珊珊在政見發表會上談及零碳排口誤，蔣萬安認為，顯示黃珊珊對氣候變遷的議題不熟悉，他在立法院對於氣候變遷、2050淨零碳排、世界各國和歐盟試行的碳關稅等都有非常深入的了解，未來在城市治理方面，也希望朝這個目標邁進。