南韓新人女團「NMIXX」是JYP娛樂繼2019年推出女團ITZY之後，再度於今年推出的7人女團，她們在2月份推出首張單曲專輯《AD MARE》後受到矚目。而在本月19日推出第2張單曲專輯《ENTWURF》的她們，也在近日舉辦Showcase記者會，但網友一看到照片都瞬間傻眼。

NMIXX的第2張單曲專輯《ENTWURF》於本月19號正式曝光，但沒想到新歌《DICE》MV一播出後就遭到不少粉絲及網友砲轟「沒有記憶點」、「歌曲不好聽」、「音源太糟糕」等批評，讓她們這首歌還沒開始宣傳就備受打擊。不過，NMIXX還是在昨日舉辦了Showcase記者會，只見成員們各個畫著精緻妝容，穿著性感短裙打歌服一一現身，但沒想到人氣成員JINNI（崔允珍）一出場就嚇壞粉絲。

只見18歲的JINNI留著一頭烏黑長髮，穿著造型短裙搭配厚底黑靴現身，大方秀出一雙修長美腿，但往下仔細一看才發現他雙腳膝蓋瘀青、紅腫，甚至還出現厚厚的白繭，令網友傻眼表示「這舞蹈強度太強了吧」、「看她那雙腿都腫的」、「可憐的孩子」、「我的媽呀！非粉都心疼」、「美女辛苦了」、「感覺她的右腿也有點受傷」、「JYP太沒人性了吧」、「給孩子們戴個護膝過分嗎？」、「這傷實在太離譜了」意外引發話題。