電影男主角黃子華是香港喜劇天王。（華映提供）

香港電影《飯戲攻心》由陳詠燊執導，黃子華聯合演技派鄧麗欣、宅男女神林明禎、王菀之、張繼聰、陳湛文一起開飯搞笑。電影出品人江志強還透露，電影幸好有古天樂的幫忙，成為投資人之一，才能順利上映。

《飯戲攻心》在香港票房開出紅盤，但主角黃子華正忙於舞台戲，都交由其他主演勤跑戲院，和觀眾見面互，就連投資人之一的古天樂，不但演出慶祝票房成功的彩蛋短片，也特別驚喜現身映後活動。江志強透露幸好有古天樂的幫忙，電影才能順利上映，但古天樂則不敢居功，他說：「真正的老闆是我媽媽，我幫我媽媽打工，電影出品人都是我媽媽的名字啦！」

雖然台灣觀眾較不熟悉黃子華，但他在香港靠著風格犀利的脫口秀（香港稱「棟篤笑」）成為票房巨星，他個人的脫口秀甚至可以在上萬人的演出場地，連續賣光26場門票，冷面笑將的喜劇功力一流，被粉絲們封為「子華神」。

而黃子華在電影中左擁林明禎右擁鄧麗欣，周旋在兩個不同風格的美女之間，一邊對前女友鄧麗欣念念不忘，但面對林明禎大方倒追也很心動，黃子華笑說在片中對鄧麗欣的感情非常轟轟烈烈，「演得當下真的有愛上她的感覺，所以下戲後要好好約束自己的思想，但好像有種失戀的失落感。」

而鄧麗欣也同時在黃子華及張繼聰兩兄弟之間難以選擇，但她笑說：「演喜劇真的會讓心情很好，天天都很開心的開工。」黃子華也讚美《飯戲攻心》是導演獨樹一格的喜劇，「那種香港的情懷，只有導演可以做得到。」