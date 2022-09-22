尤男藏放的M203榴彈槍。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲的槍榴彈13顆。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

尤男見多名警力在面前開始反抗，尤男雖身型高大壯碩，但還是耐不住多名員警圍捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

尤男依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送橋頭地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

邱男依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送橋頭地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方月前溯源毒品案時，數月循線下發現28歲尤男疑持有槍械、毒品，日前在尤男住處鐵皮屋埋伏攻堅，將尤男以及前來拜訪的友人21歲邱男逮捕，並從住處搜出海量毒品、槍械彈藥以及長短槍7把，在長槍中有在台罕見的美制M203榴彈槍、制式突擊步槍，兩把皆具強大殺傷力，令在場警方捏一把冷汗。全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市刑事警察大隊6月間溯源毒品案時，發現尤男疑似持有大量槍械、毒品，經數月循線追查，鎖定尤男於鳥松區的住處，警方發現尤男平日住在他阿嬤鐵皮屋，屋內也作為藏放槍械的據點，地處偏僻，周遭為墓園、平房等老舊鐵皮屋，進出路線僅有一條產業道路，且該地僅尤男一人居住，平日無他人進出，尤男藉此來分辨出是敵是友。

於事為了避免尤男察覺，14日警方喬裝成撿骨工人清晨埋伏暗處，10時許尤男開門要外出時，警方持搜索票一擁而上將他逮捕，「你們幹甚麼，走開！」尤男見多名警力在面前，大聲喊叫並開始反抗，尤男雖身型高大壯碩，但還是耐不住多名員警圍捕。

後警方對尤男住處進行地毯式搜索，在屋內找到194包共重787.5克的毒品咖啡包以及50公克K他命，另外在天花板夾層中發現4個黑色手提袋，袋內裝有槍榴彈13顆、步槍子彈42顆、手槍子彈302顆大批子彈，警方也發現還有長短槍7把，其中包含一把罕見的美制M203榴彈槍、一把制式突擊步槍，初步檢驗均具有殺傷力。

在搜索期間，警方發現邱男前來找尤男，進入到搜索範圍內，警方也懷疑邱男是犯罪嫌疑人，於是也將他逮捕。

據了解，尤男辯稱所有槍彈皆為已故友人「小黑」寄放，而邱男則坦承持有毒品，警方對於兩人說法存疑，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪移送法辦。

警方指出，M203榴彈槍在台極為罕見，黑市價恐百萬以上，M203榴彈槍是以發射高爆榴彈，當榴彈發生爆炸時飛出流彈破片和強大的衝擊波，易造成嚴重傷亡，常於軍事使用。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！