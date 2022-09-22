有人說會撒嬌的女人最好命，可偏偏有些女生不信這一套，有些女生卻撒嬌的如魚得水，不懂得撒嬌之術的女人會覺得彆扭，做作。《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、摩羯女、水瓶女，不太會撒嬌，無論如何都不願意像小女人一樣。

獅子女有女強人的個性，不會撒嬌，即使在男友面前也不例外，她們性格強勢，學不來嬌滴滴的撒嬌之術。而且，獅子女對於撒嬌很反感，覺得很假，甚至覺得噁心，無論如何都不願意像個小女人一樣嬌嗔。

摩羯女

魔羯女獨立要強，一切靠自己，別想看到她們撒嬌的樣子，不管碰到了什麼難事，摩羯女能自己扛著所有的事情，很少向人訴苦，覺得自己有能力解決，不想麻煩別人，也包括男友。撒嬌對她們而言是小女孩在做的事情，無法想像自己會變身嬌滴滴的小女人。

水瓶女

水瓶女習慣獨立，也希望成為志氣高昂、天不怕地不怕的人。哪怕是在戀愛中，也會堅持自在，有自己私人空間的相處方式，不願意做個嬌滴滴，動不動就撒個嬌的女人，對水瓶女來說，她們不擅長撒嬌，也不願意撒嬌，因為那樣有違背她們的天性。