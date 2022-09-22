美國總統拜登於第77屆聯合國大會期間發表演說時，明確表示支持台海穩定與和平，反對任一方單方面改變現狀。據我駐美代表處表示，自從我國1971年退出聯合國以來，美國歷任總統在聯大發表演說中，均未曾提及台海和平議題，因此拜登成了首位在聯合國大會上提到台海局勢的美國總統。

外交部表示，這也是拜登總統繼日前接受美國媒體專訪表達美軍將捍衛台灣安全後，不到一周內，再次在重要國際場域演講時重申美國維護台海現狀的堅定意願。拜登總統維護台海和平的發言深具意義，外交部對此表達高度歡迎。

外交部指出，8月以來中國無端在台海地區升高軍事挑釁，拜登政府已經多次以公開發言、聯合其他理念相近國家發表聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」（FONOPs）等具體行動，持續展現對台海和平穩定的高度重視，以及美國對維護台海現狀的堅定支持與不變承諾。

外交部重申，面對中國的軍力擴張與挑釁行徑，我國政府將持續強化自我防衛能力，深化台美緊密安全夥伴關係，並與所有理念相近國家加強合作，維護台海安全，以及印太地區的自由開放與和平穩定。