新北市政府9月6日推出由國內知名導演易智言所執導的《昨天與明天》微電影，描述塭仔圳市地重劃的溫馨動人故事，新北市新聞局指出，影片在社群媒體曝光後，短短不到三周突破100萬觀看人次，影片中呈現住在塭仔圳的一對男孩和女孩在鐵皮屋拆遷的那年夏天許下了約定，相約一起在更好的明天再見，象徵塭仔圳重劃後更美好及令人期待的未來。

新聞局表示，《昨天與明天》中的男孩小卓和女孩明明，從小在塭仔圳的鐵皮工廠一起長大，有著共同的成長回憶，面臨塭仔圳的拆遷，即將搬離的女孩送給男孩一本筆記本作為再見禮物，裡面紀錄著兩人在塭仔圳成長的點點滴滴，充滿對過去的眷戀，卻也有著對於未來的期待與嚮往：「我們活在昨天與明天中間，昨天都是眷戀，明天卻有夢想。」小卓和明明最後約定，一起在更好的明天再次相見。

這支影片由易智言導演操刀，其代表作品為2002年校園電影《藍色大門》，後又執導公視電視劇《危險心靈》獲金鐘獎最佳連續劇及2014年《行動代號：孫中山》獲金馬獎最佳原創劇本，近年更跨足動畫長片的領域，執導《廢棄之城》並獲2020年金馬獎最佳動畫長片。

在「昨天與明天」中，導演以電影手法細膩地以塭仔圳搬遷過程中真人真事為背景，呈現區域內數間廟宇的搬遷歷程、與神明的溝通擲筊，以及鐵工廠、堆高機、高爾夫球練習場等廠家的遷移或結束營業。

新聞局表示，塭仔圳重劃區橫跨新莊與泰山兩個行政區，總面積近400公頃，相當於2.6個台北市信義計畫區，但過去50年，映入眼簾的卻是整片老舊髒亂的鐵皮工廠。新北市長侯友宜上任後認為塭仔圳的地理位置獨特，是北台灣的中心點，也是新國門之都，鄰近捷運、高速公路、65快速道路、輔仁大學及輔大醫院等。

侯友宜任內積極推動新泰塭仔圳都市計畫案，規畫開發為住宅區、商業區及產業專區等。新北市政府為讓重劃案推行得更順利，輔導當地的4217家傳統工廠轉型及搬遷，將該拆除的鐵皮屋拆除，違章鐵皮屋不見了以後，取而代之的將是公園、綠地，未來周邊基礎建設及環境優化得更完善後，再以軌道建設把城市串連起來，讓新北市成為帶動北台灣發展的領頭羊。

《昨天與明天》完整版：

https：／／www.youtube.com／watch？v=rac0EdbEprg