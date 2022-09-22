工研院開發「主動式紫外光安全抗菌電梯按鈕」，透過手指觸碰啟動電梯按鈕設置的紫外光源，能於按鍵表面形成如同防護膜般的殺菌效果。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

電梯按鈕是民眾使用頻率極高的觸控介面，為降低疫情擴散，避免人員交叉感染，工研院研發主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕，用科技力來抗議。該發明為當手指觸控按鈕時，設置在電梯按鈕的紫外光源，在按鍵表面形成如同防護膜般的殺菌效果，維持電梯按鈕的消毒清潔。此技術通過殺菌效果與安全性驗證，並已專利授權予業者開發。

公共場所最常接觸到的電梯按鈕，目前大多採取定期酒精消毒，但在每次消毒間，早已有多數人重複接觸，有機會暴露在感染病毒的風險下。此外，傳統紫外光殺菌具有相當風險，易在無法察覺下對眼睛造成嚴重傷害。

工研院研發的主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕則可透過紫外光源，當手指觸控按鈕時，在按鍵表面形成如同防護膜般的殺菌效果，維持電梯按鈕的消毒清潔，讓高度頻繁接觸的電梯按鈕不再有機會成為防疫破口

工研院量測技術發展中心執行長林增耀指出，工研院主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕，已取得美國第一家產品安全標準發展與認證的機構優力國際安全認證公司測試實驗室抗菌效果報告，證實能有效對抗金黃色葡萄球菌及冠狀病毒，殺菌抑制率達99.9％。另外也通過財團法人全國認證基金會認證的第三方實驗室光生物危害安全報告驗證不會傷及人眼與皮膚。

林增耀表示，在疫情推波助瀾下，空氣殺菌等相關健康照明商機大幅提升，2025年紫外光LED市場規模預期會達到23.96億美金，2020至2025年復合成長率為51％。工研院該項成果未來更可延伸應用於提款機、門把、大眾運輸工具等各類民眾易接觸的公用設施，透過中斷病毒傳播途徑來防止感染，達到防疫安全。目前高安全性主動式紫外光表面殺菌電梯按鈕已率先於工研院內安裝使用。