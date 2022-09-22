和美苦情小兄妹處境曝光後，各界愛心湧至，後續教養更需續航。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

和美苦情小兄妹爸爸離癌病逝，家裡窮到被斷水3個月曝光後，各界捐款湧至，22日一早甚至有人拿20萬現金要捐、老人家把重陽禮金捐出來，還有要求認養，各式各樣的愛心讓人感動，但錢和物資匱乏已不是主要問題，未來小朋友教養才更需續航，彰化縣政府表示，和美小兄妹專戶捐款9月22日截止受理，將成立信託，讓愛心發揮最大效用。

這對和美小兄妹的爸爸和媽媽1年多前離異，媽媽帶著前任的孩子離開，本身也罹患兩種癌症，小兄妹的爸爸也罹患淋巴癌，和大哥、二哥同住，近幾個月白男病況急遽惡化往生，小兄妹和爸爸、大伯、二伯，過著失序的生活才曝光，這家曾被斷水，學校捐款復電，豈料，連水費也繳不起，被斷水也已經3個月了。

「怎麼活得這麼慘，大人也不對外求援想辦法改善？」自來水公司21日已經緊急裝水表復水，但大熱天沒水洗澡、洗衣服，就靠著買桶裝水這樣過，小四的妹妹更透漏，最大心願是希望家裡有冰箱。

悲慘世界曝光後，愛心翻湧，至22日捐款已超過百萬，還有人要捐家具、電器、衣服等等，但目前白家辦喪事。

據了解，小兄妹的大伯沒結婚，生體虛弱，每天要打胰島素，二伯離婚、原本零工但最近都失業，這次事件後，承諾會再出去工作。目前捐款已爆大量，社會處表示不便公布，以免造成覬覦，但專戶一定專款專用，並委託信託。

議員賴清美表示，小妹妹已經小四，是否適合和大伯、二伯同住等，還有小兄妹教養的問題，是後續要持續關懷的重點。

不少民眾也關心，希望縣府社會處能介入，協助寄養或安置，指出「這家庭的大人們真的很有問題，長期累積的生活態度，不太可能馬上改變，為了小孩子的未來，請切入核心協助」，紛紛指出，關懷的熱度很快就會過去，續航才是重要。

彰縣府社會處表示，白家一案已經列入低收，喪葬已有民眾主動要協助，學雜費也減免等，愛心捐款將成立信託託專戶，各界愛心將可發揮最大效益。將持續努力，協助本案和美小兄妹後續監護議題，穩定家庭生活，讓小兄妹可以安心就學、安定生活，並呼籲注意個資保密，以維護兒童權益。