國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨新竹市長參選人高虹安接連被爆抄襲，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席國民黨立法實務研討會直言，民進黨現在選舉操作極端、惡質化，呼籲民進黨跟網軍側翼，還給民眾良好選風，否則會被市民淘汰。

蔣萬安指出，民進黨現在選舉走向越來越極端與惡質化，這次選舉就是信任的考驗，「慈濟跟民進黨，我相信慈濟；台大跟民進黨，我相信台大；宏碁跟民進黨，我相信宏碁；辛辛那提大學跟民進黨，我相信辛辛那提大學」，強調民眾的眼睛是雪亮的。

蔣萬安說，民進黨的極端與惡質化選舉操作跟走向，他也是最早深受其害，呼籲民進黨與網軍側翼，還給民眾良好的選風，否則會被市民淘汰。

至於蔡英文總統拜會慈濟，蔣萬安認為，民進黨唱雙簧、黑白臉的操作手法一直沒有變，民眾還是希望看到政府真誠面對民眾多元意見、市民朋友的需求，而不是全謀試操作兩面手法。

此外，對於不出席民間舉辦舉辦「想像中正紀念堂的100種方式：台北市長候選人論壇」，蔣萬安說，當天已經安排其他行程，他想市民朋友現在更關心具體市政內容，他的態度還是一樣，市民真正關心的是未來有什麼更好的市政服務，這才是他最關心的事情。