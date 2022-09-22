蔡姓男子帶20人為出獄林男接風，卻在台南第2監獄門口放鞭炮對警叫囂，警方依照妨害公務罪嫌陸續逮獲15人，台南地檢署檢察官徐書翰22日將以蔡男為首涉嫌重大共4人提起聲押，強調警方執行公權力不容挑戰。

32歲蔡姓男子因詐欺罪被判刑2年10個月，在獄中結識33歲因販毒、槍砲罪入獄判刑9年6個月的的林姓男子，蔡男6月先出獄，林男20日出獄，蔡男為幫好友接風，帶了20多名小弟在監獄門口迎接，並準備放鞭炮為好友「洗塵」。

蔡男如此高調慶賀引來獄方阻止，雙方迭起爭執，經獄方報警，警方到場，蔡男一方仍對警謾罵、叫囂，並挑釁怒罵三字經，且狂按汽車喇叭離去。

雙方對峙經過被拍下上傳網路，警方依照妨害公務罪嫌陸續逮回15人（通知到案7人，拘提8人），經過檢察官訊問後，2人交保，2人限制住居，蔡姓主嫌與同夥蔡男、張男、曾男等4人因涉嫌重大，有勾串共犯之虞，遭提起聲押。

檢方附帶強調，不容許民眾在警方執行勤務時，以各種方式挑戰警方執行公權力，如有違法行為，必定積極查辦，以維護民眾對警方執法及司法的信任。