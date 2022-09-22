三年一度的「國際民航組織」（ICAO）第41屆大會訂於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，外交部主任祕書徐儷文今天表示，我國至今尚未收到邀請，但政府將持續不懈、積極爭取至最後一刻。外交部呼籲ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣務實參與ICAO的必要性。

徐儷文強調，近期中國在台灣周邊海空域進行實彈軍演，蓄意升高對台灣軍事威脅，中方此一不負責任的挑釁舉措，影響國際航路交通，同時嚴重危及區域及全球飛航安全；更凸顯ICAO應納入台灣與全球每一個「飛航情報區」的民航主管機關共同維護國際飛航安全的必要性。

民航局長林國顯指出，本屆大會以「重新連結世界」（Reconnecting the world）為題，彰顯國際民航社群所有利益關係者協同合作之重要，及各界對疫後復甦之期待。

他強調，「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區不可或缺的一部分，台灣克盡維護飛安職責，並盡力符合ICAO標準及建議措施， 台灣有必要且有資格列入ICAO會員團體。