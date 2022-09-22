西門子歌美颯機艙組裝廠擴廠案動土典禮。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司副總經理陳苗鏜說，對於西門子歌美颯在台灣的離岸風電國產化投資效率甚感讚佩。(台中港務分公司提供)

西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司，在台中港設置第1期機艙組裝廠所生產的8MW機艙已全數交貨，新世代14MW機艙組裝廠於昨日在台中港辦理動土典禮，預估生產的機艙年產能可達2GW，所生產的離岸風機機艙將供應海龍離岸風電計畫、第三區塊開發風場及亞太區專案使用。西門子歌美颯成為台中港首家投入次世代離岸風機組件生產的風機設備商，亦將離岸風電國產化邁向新的里程。

台中港務分公司指出，西門子歌美颯於台中港的機艙組裝廠占地4.5公頃，本次擴建案將於原所在的機艙組裝廠規模下擴建辦公室及廠房，預估於2024年第2季開始投產。西門子歌美颯本擴建案預估就業人數將比原機艙廠多出3倍，期可帶動提升台灣離岸風電專業人才。

台中港務分公司副總經理陳苗鏜說，對於西門子歌美颯在台灣的離岸風電國產化投資效率甚感讚佩，雖西門子歌美颯在興建第一期廠房時，面臨台中市政府都市審議規範調整的政策變化及新冠肺炎爆發，但仍在2年內完成廠房興建，也是在台中港離岸風電國產化專區第1家進入投產的離岸風電國產化業者，現在正實踐著向亞太供貨中心的道路邁進。

陳苗鏜指出，西門子歌美颯與台中港一直保持密切的溝通與互動，雖然台中港有些先天環境及硬體的限制，但全港務公司皆戮力協助與解決離岸風電此新興產業所帶來的各種挑戰，相信港務公司與業者彼此鼓勵與合作，能共創臺灣離岸風電產業高峰。

陳苗鏜強調，台中港配合離岸風電國產化提供製造生產土地，也提供碼頭及後線做為風場預組裝使用，面對即將迎來的第三區塊開發每年1.5GW裝置容量，台中港港埠資源的管理將是挑戰、也是轉機；港務公司將與業者並肩作戰，相信能共同促成，並締造台灣綠色產業發展、協助風電業者掌握商機、台中港服務升級的三贏局面。