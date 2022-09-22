海拔3560公尺的奇萊山，雖然僅在台灣百岳排第20名，但山景優美，一向是山友「愛峰」之一。網友LongHwa Liu分享他拍到的「奇萊山神獸」，一頭絕美水鹿自山嵐中現身，襯托群山連綿，宛如仙境的照片曝光後，吸引萬人朝聖。

奇萊山水鹿現身，宛如神獸降臨。（LongHwa Liu授權提供）

網友LongHwa Liu在臉書社團「台灣百岳之美」分享水鹿仙氣照，這頭犄角雄偉、完整的水鹿緩緩現身，看到人也不會害怕，自信地接受山友們的快門洗禮。照片中綠草如茵、重巒疊嶂，搭配迷濛山嵐，網友盛讚「簡直神獸降臨」，這場景大概只有仙境才有。

水鹿相當親人，像模特兒一樣接受山友拍照。（LongHwa Liu授權提供）

「神獸自帶登場的特效非常亮眼和帥氣」，LongHwa Liu感性地說，和水鹿相遇的缘分，都將是日後的美好回憶。有山友說，這頭水鹿不是第一次被人發現，攀登奇萊的山友經常看到牠，活動範圍多在主峰附近。

水鹿相當親人，像模特兒一樣接受山友拍照。（LongHwa Liu授權提供）

資深山友指出，近年保育意識抬頭，台灣山上的野生動物越來越豐富，水鹿生性怕人多，若在非山屋的高山營地、海拔超過2500的地方，較容易遇到牠們。