擔心經濟恐怕步入衰退期，因此韓國22日股匯市表現遭到重擊。目前，韓股在2,321.15點，跌26.06點或1.11%，早盤最低一度來到2309點。同時，韓元續貶，又寫13年新低。

韓國政府表示，會持續注意市場是否出現異常波動，在歐美相互加緊貨幣緊縮腳步，金融以及外匯市場或許會有很長一段時間，都是以不確定性為主。

大型類股普遍下跌，三星電子跌1.63%，SK hynix跌2.27%，LG Energy Solution跌0.52%，三星SDI卻漲0.32%。另外，現代汽車跌1.52%，起亞跌1%，浦項鋼鐵跌1.05%，LG化學也跌0.32%。

韓元兌一美元在1,408.8價位附近，韓元重貶14.6元，是過去13年以來首次又貶破1400大關。在美國又升息3碼之下，韓國財政部長22日表示，將採取措施避免韓元繼續弱勢下去。因此，有韓媒就指出，韓國央行有意與韓國國民年金(NPS)聯手，雙邊先來貨幣互換再說。