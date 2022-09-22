日前舉行的2023年世界棒球經典賽資格賽，在A組被認為是晉級熱門的西班牙，碰上實力不強的捷克卻踢到大鐵板，臨危受命先發登板的施奈德(Martin Schneider)力繳6.1局失1分好投，率領捷克以3：1擊敗強敵西班牙，奪下隊史首張經典賽會內賽的門票。

經典賽資格賽採取雙敗淘汰制，南非、西班牙、法國、英國、德國及捷克被分在資格賽A組，6隊爭取2張會內賽的門票，英國先是以3戰全勝姿態率先取得晉級資格，而各吞1敗的西班牙及捷克則落入到了敗部冠軍戰，先前曾以21：7屠殺捷克，西班牙被外界看好是第2支能夠晉級經典賽的球隊，不過在這背水一戰中，西班牙火熱的棒子卻遭捷克先發施奈德撲熄。

施奈德本場主投6.1局，送出5次三振沒有保送，在首局遭前遊騎兵好手貝爾崔(Engel Beltre)打出二壘安打，並靠著高飛犧牲打跑回分數之外，施奈德此後完美壓制西班牙打線，留下僅失1分的表現交由後援投手Marek Minarik，他也以無失分的成績吃完剩餘2.2局，最終捷克以3：1力克西班牙，搶下明年經典賽門票。

捷克能扳倒西班牙相當不容易，他們陣中完全由本土聯賽球員所組成，而且只在周五到周日進行比賽，大部分的球員皆有正職在身，本場擔任先發投手的施奈德本身就是1名消防員，而且因為工作要求，施奈德的練習時間有限，每周至少會錯過1場比賽，而投打皆有不錯表現的施奈德，在捷克陣中也是1位游擊手，原本預計只會以後援投手身分出賽，不過在總教練Pavel Chadim的請求下，施奈德扛起先發任務，最終也收穫甜美果實。