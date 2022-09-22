民進黨新北市長參選人林佳龍批新北市長侯友宜市政成績退步，遭新北市政府副發言人羅婉庭反批「勿踐踏新北基層打拚成績」，並正告「不容路過的人抹煞基層努力」。林佳龍今回應稱，侯友宜也是北上奮鬥，希望市府不要用這種酸溜溜的語言。

林佳龍今天受訪時表示，新北市是一個很多移民的城市，也因此成長，很多像他一樣是來自中南部的子弟，他是雲林人，而媽媽是彰化鹿港人，到新北新故鄉打拚，「我們都歡迎人才能移入」。

林佳龍說，不要用這種酸溜溜的語言，侯友宜也是從嘉義北上奮鬥，「我們都把新北當作自己的新故鄉」，但也希望新故鄉是一個值得有城市光榮感、認同感的台灣第一大城市。

林佳龍說，最近雜誌民調確實顯示新北市走下坡，甚至是六都吊車尾，必須先檢討改善這個問題，新北市已經升格12年，預算也加倍，為什麼會沒有進步？要找出原因，具體改善。

林佳龍說，新北經濟力、文教力跟環境力都是六都最低，治安也掉到全國第17名，這是一個警示，需要嚴肅的面對，自己提出新北大翻新，就是希望徹底改造新北，成為台灣的新都，有大格局翻轉軸線，而且有新的願景可以實現。