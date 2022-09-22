交通部觀光局今年7月15日啟動悠遊國旅補助方案，除自由行住宿迴響熱烈、已於9月8日截止外，觀光遊樂業入園遊客的反應相當踴躍，暑假期間入園人數屢創新高。觀光局宣布，因補助預算即將用罄，全台19家主題樂園門票3折優惠開始倒數，10月7日將為活動最後1天，歡迎民眾把握好康機會出遊。

觀光局長張錫聰指出，活動截至今日已有超過130萬人次使用入園優惠，暑假期間遊客人次與營業額較去（2021）年同期成長213％及115％，亦較疫情前（2019）年分別提升61％及38％，顯示悠遊國旅振興方案成功帶動觀光遊樂業復甦，已達到「助產業」活絡商機目標。

張錫聰說，觀光遊樂業入園優惠活動結束後，也將持續協助業者透過旅展進行國際宣傳，為邊境解封做好準備。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，本次活動首度採用交通部觀光局的預約系統，透過遊客入園前上網填寫預計入園日期及人數，避免現場遊客因填寫補助資料造成排隊等候，較以往至少節省了一半以上的時間；同時也方便觀光遊樂園業者預估當日入園人潮，做好服務人員調度與停車交通管控，大幅提升服務品質及旅客滿意度。

觀光局提醒，觀光遊樂業入園優惠於10月7日結束後，悠遊國旅振興方案的團體旅遊優惠仍持續進行中，歡迎民眾多多透過旅行社參團出遊。