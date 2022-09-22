目前民眾大多知道糖尿病要去看內科醫師並定期追蹤血糖，但眼科醫師提醒，糖尿病對人體最嚴重的影響在眼睛，且對視力影響有時極為快速，例如一夜之間視力從1.0退至0.1，或是產生新生血管，導致眼壓急遽升高、造成「繼發性青光眼」，例如一名47歲男子因感覺視力模糊、眼睛腫脹而就醫，竟是糖尿病引發的青光眼，此病惡化速度快，嚴重可失明。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山受訪時表示，國內約有10％的糖尿病人口，卻有半數不知自己罹患糖尿病，其中約3成是因已出現眼睛病變出血，到眼科檢查才發現自己罹患糖尿病，不僅失去了糖尿病的治療先機，對視力也已造成嚴重損害。

陳瑩山表示，糖尿病是一種血管病變，當血中糖分升高，會影響身體血管密度高的器官，視網膜病變即為最常見的併發症，又稱為糖尿病視網膜病變，引發黃斑部水腫。

他並表示，因為有時病狀的改變會急速進行，例如視網膜病變有時很快就會出現玻璃體出血情形，導致一夜之間，視力就從1.0退至0.1，或是產生新生血管，眼壓突然急遽升高，導致糖尿病引發的「繼發性青光眼」，而此類青光眼的惡化速度快，若未發現是因糖尿病引發的繼發性青光眼，治療方式不同，就喪失治療時機。

他舉例，一位47歲男性患者，因長期視力模糊、眼睛感覺腫脹，經醫師診斷為青光眼，但使用一般青光眼藥物治療未明顯見效，後經眼底攝影發現，是因新生血管導致的繼發性青光眼，改變治療方式，目前症狀持續治療改善中。

他表示，眼科遇到這類的病患，眼科醫師除了給予藥物治療，但病患本身也要控制血糖，定期追蹤糖化血色素，以免讓青光眼等眼睛疾病惡化。