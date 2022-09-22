哈利和梅根參加完英女王葬禮後，據說已匆匆返回美國加州。

由於哈利和妻子梅根決定淡出英國王室，後續又不斷有戲劇性的爆料行動，據說96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）生前覺得既「痛心」，又「精疲力竭」。

據《第6版》（Page Six）網和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在即將出版的新書《新王室》（The New Royals）中說，9月8日去世的女王曾向朋友透露，哈利夫妻決定所引發的混亂令她筋疲力盡。

這名女王生前的閨密說，「她覺得很受傷」，甚至還悲嘆道：「我不知道、我不在乎，也不願再想它了。」

此外，妮可指出，女王8月周末通常會招待所有的孫輩和曾孫輩到蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）過夜。而哈利和梅根無法參加，她為鮮少見到3歲的亞契和15個月大的莉莉貝覺得感傷。

今年6月英國舉行「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動前，哈利和梅根返抵倫敦後，曾帶子女和女王短暫會面。而兩天後，他們趁莉莉貝過1歲生日前夕，和女王在溫莎城堡（Windsor Castle）相處了較多時間。

而女王過世後，哈利在發自內心的聲明中說，女王能抱抱心愛的曾孫子女，內心充滿快樂。

「奶奶，儘管這最後的別離帶給我們很大的悲傷，但我永遠對我們所有的第一次見面心懷感激——從我最早與您的童年回憶，到身為我的最高統帥第一次見到您，再到您初見我心愛的妻子，還有擁抱您親愛曾孫的那一刻。」

然而，哈利與梅根在2020年1月宣布，他們選擇淡出英國王室前，便數度在專訪中暗示，他們並不快樂。最初他們提議，要當兼任王室核心成員，但女王堅定拒絕了。後來他們遠走美國加州定居後，數度接受爆炸性專訪，指控王室不顧梅根求救，並說王室有人質疑亞契出生時可能會有的膚色。

儘管哈利因女王辭世，延後出版可能有關王室更多毀滅性細節的大爆料回憶錄，但並未因祖母去世而收手。先前盛傳，哈利和梅根因為查爾斯只給亞契和莉莉貝王子與公主頭銜，但不會讓他們享有「殿下」的頭銜和待遇，因此兩人十分火大。

而據妮可說，查爾斯將延後做出相關決定。一名接近查爾斯的消息人士說，這主要取決於未來幾個月的狀況，尤其是哈利的回憶錄，還有他們夫婦的電視節目。