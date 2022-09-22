哈利和梅根參加完英女王葬禮後，據說已匆匆返回美國加州。

由於哈利和妻子梅根決定淡出英國王室，後續又不斷有戲劇性的爆料行動，據說96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）生前覺得既「痛心」，又「精疲力竭」。

據《第6版》（Page Six）網和《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）在即將出版的新書《新王室》（The New Royals）中說，9月8日去世的女王曾向朋友透露，哈利夫妻決定所引發的混亂令她筋疲力盡。

這名女王生前的閨密說，「她覺得很受傷」，甚至還悲嘆道：「我不知道、我不在乎，也不願再想它了。」

此外，妮可指出，女王8月周末通常會招待所有的孫輩和曾孫輩到蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）過夜。而哈利和梅根無法參加，她為鮮少見到3歲的亞契和15個月大的莉莉貝覺得感傷。

今年6月英國舉行「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動前，哈利和梅根返抵倫敦後，曾帶子女和女王短暫會面。而兩天後，他們趁莉莉貝過1歲生日前夕，和女王在溫莎城堡（Windsor Castle）相處了較多時間。

而女王過世後，哈利在發自內心的聲明中說，女王能抱抱心愛的曾孫子女，內心充滿快樂。

「奶奶，儘管這最後的別離帶給我們很大的悲傷，但我永遠對我們所有的第一次見面心懷感激——從我最早與您的童年回憶，到身為我的最高統帥第一次見到您，再到您初見我心愛的妻子，還有擁抱您親愛曾孫的那一刻。」

然而，哈利與梅根在2020年1月宣布，他們選擇淡出英國王室前，便數度在專訪中暗示，他們並不快樂。最初他們提議，要當兼任王室核心成員，但女王堅定拒絕了。後來他們遠走美國加州定居後，數度接受爆炸性專訪，指控王室不顧梅根求救，並說王室有人質疑亞契出生時可能會有的膚色。

儘管哈利因女王辭世，延後出版可能有關王室更多毀滅性細節的大爆料回憶錄，但並未因祖母去世而收手。先前盛傳，哈利和梅根因為查爾斯只給亞契和莉莉貝王子與公主頭銜，但不會讓他們享有「殿下」的頭銜和待遇，因此兩人十分火大。

而據妮可說，查爾斯將延後做出相關決定。一名接近查爾斯的消息人士說，這主要取決於未來幾個月的狀況，尤其是哈利的回憶錄，還有他們夫婦的電視節目。

文章來源：The Queen was left 'hurt and exhausted' by Harry and Meghan's decision to leave The Firm and regretted not being able to see more of Archie and Lilibet, royal book claims
文章來源：Queen was ‘exhausted’ by ‘turmoil’ caused by Prince Harry, Meghan Markle: book

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