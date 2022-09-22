民進黨立法院黨團22日召開「許淑華家族 假公濟私黑影幢幢」記者會。（蔡佩珈攝）

民進黨立法院黨團22日指出，國民黨南投縣長參選人許淑華家族長年占用國有地蓋私人招待所，該招待所更曾發生數起刑事案件，許淑華家族為避免招待所成為候選人攻擊標地，已在近期拆除建物；民進黨南投縣長參選人蔡培慧也呼籲許別逃避問題。對此，許淑華反擊，民進黨質疑的招待所，是廟方提供社區發展協會使用，是鄉親閒話家常的聚會中心，後續社區發展協會遷出，廟方管委會因管理維護考量才拆除；她並強調從政已20年，經得起檢驗。

民進黨立法院黨團今指出，若到當地走一趟，便會發現許淑華家族過去在國產署土地設立的私人招待所已被拆除，細究原因才發現當中有許多貓膩。現任南投縣集集鎮公所鎮長、蔡培慧競總發言人陳紀衡說明，許淑華家族私人招待所於1995年興建完成，卻一直到2001年才依法向國產署承租土地，儘管是合法承租，招待所卻是違建。陳紀衡並指控許淑華擔任南投市長任內，在私人招待所附近招標17件工程，總決標金額達1784萬元以上，不禁令人懷疑，許淑華若當選南投縣長，私人招待所周遭建設是否會更加豐富？

許淑華指原本供社區協會使用的建築物，因協會遷出後，廟方基於管理維護已拆除。（楊靜茹攝）

民進黨立法院黨團進一步補充，根據法院判決書系統顯示，該招待所自1995年以來多次被檢調單位搜索，涉及刑事案件包含違反《槍砲彈藥管制條例》、恐嚇取財、強暴、脅迫及妨害人身自由。

蔡培慧則提出3問要許淑華公開說明，第一，護航砂石業？第二，毀掉3000坪運動公園？第三，許家招待所自肥工程17件？呼籲許淑華別閃躲問題。

許淑華隨後表示，她在南投從政20年，如今是第3屆立委，每次選舉都經過高度檢驗，如果有不法的事情，不會有機會進一步參選南投縣長，為南投服務。針對民進黨團指涉她發包自肥工程17件？許淑華說，她擔任南投市長近9年期間，市公所發包數千件工程，對手卻將建設整個社區的17件工程，當作她圖利的抹黑攻擊，吉利路周邊住了多少住戶你知道嗎？不是只有許淑華一戶，為地方建設服務本來就是他們的職責。

許淑華再度抨擊蔡陣營選情告急，不斷散播不實謠言，企圖用想像跟影射的方式跟她做連結，不顧存在的證據事實，這種猜測影射就是抹黑，8月底她已經提告。看來蔡培慧對於選戰已經無計可施，窮途末路，只能選擇民進黨最熟悉的策略做主軸，還向蔡培慧喊話：「選情落後不要氣餒，好好對南投鄉親論述妳的政見，這種抹黑烏賊戰，一向不適合南投。」