法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日在聯合國大會上痛罵對俄羅斯入侵烏克蘭保持緘默的會員國是「共犯」，他愈說愈怒，甚至不斷敲桌。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日在聯合國大會（UN General Assembly）上痛罵對俄羅斯入侵烏克蘭保持緘默的會員國是「共犯」，服膺於俄羅斯的「新帝國主義」，他愈說愈怒，甚至不斷敲桌。昨（21）日俄羅斯總統普丁宣布部分動員，馬克宏回應這是「新錯誤」，「所有人都在呼籲和平，再也沒有人了解俄羅斯做的決定。」

政治新聞網站POLITICO報導，法國總統馬克宏周二在聯合國大會上發表慷慨激昂的演說，指控拒絕在俄羅斯入侵烏克蘭的行為上選邊站的國家，是俄羅斯「新帝國主義」的「共犯」，批評俄羅斯入侵烏克蘭標誌著「回到新帝國主義及殖民時代」，指出世界正面臨「戰爭與和平」二選一的抉擇。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日在聯合國大會（UN General Assembly）上發表演說。

「我今天要說清楚：那些想要模仿不結盟鬥爭、拒絕表態的人正在鑄下錯誤，而且將承擔歷史責任。」

影片中可見馬克宏愈罵愈激動，不只提高音量及音調，還每講一句就敲桌一次。

另外據美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對俄羅斯在烏克蘭的戰況受阻，普丁昨日宣布部分動員，將額外徵兵30萬大軍支援前線，對此馬克宏回應，指出普丁做出的決定是「新錯誤」，「升高戰爭層級對俄羅斯人民來說是壞消息，對俄羅斯年輕人及俄羅斯來說都是壞消息，因為這讓他自己的國家更為孤立」，他呼籲國際社會對普丁「極限施壓」阻止戰爭。

#BREAKING: France’s President Macron says everyone needs to put max pressure on Putin to stop war; nuclear powers must remain responsible; Putin's latest decision is mistake, it is bad news for Russian people — CGTN Europe (@CGTNEurope) September 21, 2022

馬克宏也提到印度及中國大陸都已經對俄烏戰爭表達關切，「今天，俄羅斯已經愈來愈孤立，也愈來愈致力於一場只有（俄羅斯）想要、而且不合法的戰爭。」

「每個人都在呼籲和平，再也沒有人理解俄羅斯做出的決定。」

馬克宏先前曾因為與普丁維持溝通管道、甚至呼籲不要「羞辱」俄羅斯，而被批評未全心全意支持烏克蘭，馬克宏周二在聯合國大會上重申，將持續與俄羅斯「對話」，以恢復和平。