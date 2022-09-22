大陸中紀委機關報《中國紀檢監察報》22日發布消息稱，內蒙古倒查20年涉煤腐敗，目前已查處案件789件1163人，給予黨紀政務處分942人，追繳挽回損失628億元（人民幣，下同），清收處置煤炭資源299億噸。

報導稱，兩年多來，內蒙古自治區黨委按照中共中央要求，針對白向群、邢雲、雲光中等人案件暴露出的內蒙古煤炭資源領域深層次問題，以高壓之勢專項整治煤炭資源領域違規違法問題，在解決一批重大問題、查辦一批重大案件、挽回一批國有資產損失、堵塞一批制度監管漏洞方面收穫了累累戰果。

報導稱，隨著專項整治的深入推進，涉煤腐敗的「蓋子」逐步揭開，涉煤「黑色」交易浮出水面，一批涉煤「老虎」紛紛落馬。其中，烏蘭察布市委前書記杜學軍在任陳巴爾虎旗旗委書記期間，未經招拍掛程序，擅自直接指定他「髮小」（年少好友）名下的礦業公司取得某煤礦採礦權，並索要巨額「好處費」，以此一路為煤老闆「開綠燈」；內蒙古煤炭地質勘查（集團）有限公司上下貪墨成風，連續4任主要領導「前腐後繼」，21人相繼被查；鄂爾多斯市人大常委會前主任祁畢西勒圖、前副主任劉桂花，準格爾旗前地稅局三任局長，達拉特旗煤炭局兩任前局長「以案帶案」相繼被揪出。

報導還公布了一組最新數據——截至目前，內蒙古自治區共發現企業具體問題5261個，已完成整治4862個；因涉煤腐敗共查處案件789件1163人，給予黨紀政務處分942人。在強大震懾和政策感召下，19名幹部主動投案。

此外，針對案件查辦中發現的煤炭資源領域中偷採、盜採不當得利、煤炭資源開發過程中應繳未繳的各種稅費，全區各級紀檢監察機關和相關行業主管部門最大限度追繳挽回涉煤領域大陸國有資產損失。截至目前，追繳挽回損失628億元，清收處置煤炭資源299億噸。

早前的2020年2月28日，內蒙古自治區黨委、政府召開自治區煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作動員部署會議。一場「倒查20年」的煤炭資源領域反腐風暴就此開啟。

值得一提的是，2022年1月18日，電視專題片《零容忍》第四集〈系統施治〉重點介紹了這一資源領域腐敗治理典型。

內蒙古自治區黨委前常委、呼和浩特市委前書記雲光中的兒子雲磊和前中國華電集團有限公司黨組副書記、總經理雲公民的兒子雲凱晨，就曾經合夥做煤炭「生意」。有煤炭私企以低價將煤炭「批發」給他們，再由他們高價賣出去，毫不費力坐地收錢。

白向群，曾任烏海市委書記，內蒙古自治區政府黨組成員、副主席，2018年4月被審查調查，2019年被判處有期徒刑16年。專題片披露，向白向群行賄的37名老闆中涉煤的多達20人。