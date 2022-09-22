民間自發組成的中正紀念堂園區新願景概念競圖執行小組，預計10月4日推出「台北市準市長論壇」，台北市長參選人皆有受邀，無黨籍參選人黃珊珊今表示，轉型是文化部的事，要做現在就可以做，不需要再選舉的時候拿來做意識形態的對抗。

黃珊珊今受訪表示，會出席論壇主要是因為對於都市計畫、城市景觀還有跟市民有關的部分來表達意見，疫情期間，中正紀念堂成為防疫的堡壘，北市府做了車來速，對市民有絕大的助益，希望這個地方不要回到意識形態的對立，而是能真正的為市民所用。

黃珊珊強調，中正紀念堂的主管機關是文化部，相關定位都在文化部掌管裡，不需要故意在這個時間點，拿出來做意識形態操作，尤其是選舉才拿出來說。相關歷史定位不是選舉前的簡單討論，是需要公民參與來討論。

另黃珊珊也表示，歷史就是歷史，歷史人物的功過應該給客觀的評價，轉型正義應是記取教訓，以後不要發生，最後才來追究過去，原則不能前後顛倒。強調每天都在追究責任，卻沒有記取教訓，還造成對立

黃珊珊最後表示，回到事情本身，這個場域的空間可以給台北市民使用才是最重要，歷史人物的功與過，應給客觀評價。