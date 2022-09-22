美國聯準會再升息75個基點，連續第三次大幅收緊銀根，瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)22日表示，聯準會最新發布的經濟預測顯示，到年末將至少再升息100個基點，甚至可能達到125個基點，展示出緊縮步伐比預期更加激進。

瑞銀財富管理表示，聯準會這次利率決議符合瑞銀原先的觀點，即央行將保持鷹派立場，不惜以經濟增長作為代價！聯準會也預期美國經濟今、明年僅分別增長0.2％及1.2％，失業率明年料將攀升至4.4％。

由於聯準會會議記錄「點陣圖」中的利率預測中位數峰值，此次上調至4.6％，聯準會官員估計2024年前不會降息。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)認為，聯邦基金利率升至4％是經濟能夠承受的最高水平，而聯準會明顯威脅要將利率提高到4％以上。

瑞銀財富管理預期通膨將會下降至到足以讓央行在12月會議後，暫停加息週期的水平，「如果通膨沒有像我們預期般迅速降溫，聯準會繼續升息至接近5％，那麼經濟將難以避免地陷入衰退。」

在聯準會第三度大幅升息後，聯邦基金利率目標區間上移至3-3.25％。美國三大股指均收跌1.7％左右。2年期國債收益率進一步上漲7個基點至4.04％，10年期收益率則回落6個基點至3.51％，收益率曲線加深倒掛。美元指數（DXY）再漲1％至111.3。