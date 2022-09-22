隨著數位時代來臨，5G、AIoT等技術成為全球經濟發展顯學，促高雄亞灣打造5G AIoT創新園區新聚落，加速南臺灣產業數位化升級。看準雙軸轉型、智慧場域應用帶來的經濟效益，友達光電前進亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，未來將於高雄據點佈建300人研發團隊，盼透過亞灣產業群聚優勢，作為多元場域解決方案研發及試驗場域，帶動集團深化垂直市場的成長量能。 友達以深厚的顯示技術為核心，整合軟硬體、雲端與服務平台，針對智慧零售、醫療、移動、育樂與智慧製造等領域，發展場域經濟與高附加價值的雙軸轉型策略，提供多元且全方位的解決方案與服務，逐步構築智慧物聯生態圈。 而高雄亞灣區不僅是5G、AIoT的示範場域，更是孕育創新能量的孵化地，更匯集多家新創產業進駐，看好亞灣區擁展館場域優勢及潛在合作廠商資源，可望提供友達深化智慧場域發展，創造除顯示器外之差異化產品，展現友達在面板以外的研發應用軟實力。友達高雄據點的「AUO解決方案研發中心」展示了先進抗反光8K超高解析技術的Find ARTs友達藝廊、整合智慧管理的智慧行動辦公艙，以及掌握健康管理的智慧運動健康促進方案等，皆是友達開創智慧生活的研發成果，顯現友達搶攻數位轉型商機之布局，為集團營運發展發揮綜效。 因應雙軸轉型策略，包括UI／UX人才、軟體工程師，都是經營垂直場域、物聯網整合迫切需要的人才。友達持續投入資源與布局，廣納地方優秀人才，繼在臺南、高雄設立廠區後，今年更鎖定人工智慧、大數據以及跨領域場域應用的優質新血，期望透過高雄據點的「AUO解決方案研發中心」的建置，打造南臺灣頂尖好手揮灑的舞台，不僅強化南部人才的延攬、培育及訓練，更為各地人才提供專業且適切之就業機會，攜手強化智慧場域的產業競爭力。