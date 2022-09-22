33歲香港女星陳靜（Dada）擁有甜美臉蛋和E級上圍，是不少粉絲心中的性感女神，近期她被爆料砸了5.7億台幣買豪宅，但她否認有人「幫忙」，是和妹妹合力扛下房貸。而本月初她宣布要到美國遊學3個月，最近她曬出到美國街頭照片，可見她深U短版運動Bra上身，露出深長事業線，上圍似乎再度升級。

陳靜早年因演出《低俗喜劇》獲得女配角獎殊榮，原本是租屋族的她，上月被爆入手大角咀新盤的一間豪宅，要價約5.7億台幣，對此，她受訪否認受到「照顧」，是和妹妹努力一起買下，她強調自己多年以來認真工作就是為了給家人更好的生活，「我不是豪門，還要繼續拍戲繳房貸」。

陳靜穿運動Bra在紐約街頭慢跑。（圖／翻攝自dadachan IG）

本月2日陳靜出席活動，被問到感情狀態，去年初就自曝至少單身半年的她，本月自稱還是單身狀態，但她不急著交男友，表示單身很好，還有很多計畫想做，她表示最近想做的第一件事就是去美國遊學3個月，學畫畫跟演戲，想藉此提升能力，在當地也安排了試鏡，時間點落在中秋節後就要出發。

陳靜進一步說，自己雖然還沒有對象，但已經開始未雨綢繆計畫砸錢凍卵，預估至少要花6位數港幣，本來想在美國跟香港都做凍卵，但想到語言不佳、自己不會打排卵針，可能等回來香港再實行。而她近日人已經到美國，和好友蔚雨芯同行，兩人一前一後曬自己遊玩的照片，愛運動的陳靜甚至還只穿了運動Bra就上街慢跑，大秀北半球，也讓路人眼睛狂吃冰淇淋，粉絲則讚她太性感、求偶遇。