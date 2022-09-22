在美股主要指數期貨全面走低之際，Salesforce周三盤後逆勢上漲1%，稍早前一度勁揚3%。該商務軟體大廠發布新的長期獲利目標，展現出其提升營運效率的決心。

聯準會周三宣布升息75個基點，符合市場普遍預期，但投資人對該央行將再一次大幅升息3碼感到擔憂，華爾街股市繼現貨市場重挫之後，目前道瓊指數期貨下跌0.42%，標普500指數期貨跌0.64%，那斯達克100指數期貨跌0.87%。

由於物價上漲帶動利率走高，對投資人而言，包括Salesforce等雲端軟體公司已經沒有如疫情期間那麼大的吸引力。為了重新贏得投資人目光，雲端科技公司紛紛提出撙節計畫和轉盈時間表，Salesforce此前就曾經承諾在增加人員方面將更加謹慎。

該公司現在決定再更進一步，其財務長Amy Weaver在法說會上提出2026財年的新展望。她表示，Salesforce的目標是包括未來進行的收購在內，2026財年調整後營業利益率將達到25%。相較之下，該公司一年前為2023財年發布的本業利潤目標為20%。上季（截至7月31日）該公司調整後營業利益率為19.9%。

此外，Salesforce表示，透過增加自助服務、與夥伴結聯，以及提升銷售人員工作效率，公司的目標是到2026年將調整後之銷售與行銷支出占營收比率降至35%以下。上季該公司的GAAP銷售與行銷占營收比超過44%。

財務長Weaver維持一年前公司宣布之2026財年營收達500億美元的目標不變，但她也表示，就目前來看，匯率對這個營收目標造成的衝擊可能達到20億美元。

Salesforce周三下跌1.45%，收在147.63美元，創下52周新低。Weaver表示，根據首度推出的庫藏股計畫，Salesforce已經開始回購自家股票。