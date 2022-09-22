民進黨籍台北市議員王閔生發現無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨日的政見發表會，將減碳排目標說錯，質疑黃珊珊日前批評民進黨籍參選人陳時中沒消化政見，自己現在也出包，連演都演錯，對此黃珊珊今上午受訪表示，是製作簡報幕僚的失誤，這部分是誤植，很抱歉。

王閔生質疑，昨日黃珊珊舉辦「永續台北」政見發表的記者會，上演沒消化政見、連演都演錯的戲碼，把台北市2030年減碳排40％，2040年減碳排65％，2050年達到零碳排的目標，說成2023年減排40％，2024年達到減排65％，完全是照本宣科，都沒發現數值錯誤。

黃珊珊今上午受訪表示，應該是我們做簡報的小朋友有點誤會，也不忍苛責，所以記者會後也馬上更正，這個部分有錯誤很抱歉，「是我們的誤植很抱歉。」

另陳時中昨稱，曾在2014年被台北市長柯文哲的市政白皮書感動，但可惜實踐率低，而無黨籍參選人黃珊珊擔任副市長期間也未做，甚至拿來當此次政見，對此黃珊珊回應，陳時中不知道白皮書在台北市研考會有列管嗎？99％都已經做完了，批陳「應該是連自己看過的白皮書都忘記了。」

黃珊珊表示，自己的政見是在現有的基礎往上加，提出的政策都是可執行且對市民有利的，批陳時中只是一味的批評別人，不用負任何責任，最後黃強調，在可執行基礎往前走，不會在等他們（對手陣營）。