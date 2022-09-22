資深名嘴呂文婉嗆辣說話風格，加上話題葷素不忌，是各大談話性節目邀約對象，常在臉書與網友分享生活日常，稍早曬出慶生的照片，只見保養得宜的她，雪白肌膚吹彈可破，臉上也不見歲月留下痕跡，「美魔女」的封號果然當之無愧。

呂文婉稍早在臉書曬出慶生的照片，只見她對著鏡頭露出燦爛笑容，開心表示：「0922真正生日的今天，反而沒啥特別安排，一如日常，不是在上通告 ，就是在開Uber的路上」，接著透露身為「最後處女」的自己，雖然胸無大志、心無大願，只希望「我愛的人及愛我的人，平平安安，健健康康 」。

呂文婉身穿一襲黑色低胸連身禮服，雪白肌膚吹彈可破，可說是搶盡網友目光，尤其一個傾身隱約露出深邃事業線及傲人弧線，讓所有人看得血脈賁張，網友也紛紛獻上祝福：「甜美的文婉，祝妳生日大快樂」、「生日快樂，妳很美也很棒，美魔女要幸福下去喔」、「笑容越看越甜，文婉姊生日快樂」、「發自內在的美，更漂亮更迷人」、「歲月都沒在你臉上留痕跡，還是這樣美麗動人」。

呂文婉日前跟上潮流，大跳王心凌成名曲《愛你》的舞蹈，她穿著白色洋裝，隨著音樂扭腰擺臀，還不忘對著鏡頭比出愛心手勢，大展青春洋溢的一面，不過似乎意識到已經50歲，忍不住自嘲是「大嬸力爭上游的故事」，但仍被網友們一致給出好評，要求她直接出道。