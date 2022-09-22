立法院新會期明天開議，行政院長蘇貞昌將施政報告並備詢，國民黨團總召曾銘宗痛批，蔡政府囂張傲慢，整個防疫失能，染疫死亡人數破萬，政府都應道歉負責，他們棄民眾權益不顧，「明天在立院一定強力杯葛」。

曾銘宗表示，陳時中非常囂張傲慢，當時開委員會時秘密會議時，資料硬是圖黑會議資料塗黑三分之二，現在還倒過來怪國民黨台北市長參選人蔣萬安，陳時中真的是囂張、傲慢，非常可惡。

曾銘宗指出，整個防疫失能，台灣民眾死逾1萬人，上千位疫苗受害者救助無門，但救濟審查程序卻牛步化，不顧民眾的權益，因此明天開議，國民黨團當然要杯葛議事，而且會強力杯葛。

曾銘宗強調，蔡政府阻擋疫苗，甚至還抹黑、抹紅慈濟，呼籲所有慈濟人都要站出來抗議，而當初台灣欠缺疫苗，民眾都希望有疫苗進口，政府竟還阻擋，事後更抹紅、抹黑慈濟，哪有這種政府，非常可惡。

曾銘宗痛批，民進黨台北市長參選人陳時中不是一般老百姓，之前是政府的高官、防疫指揮官，使用政府公帑購買疫苗，當然應該是要買最好的、最新的，而且價格要合理，現在卻把疫苗價格問題在亂扯到國民黨主席朱立倫，「這是講什麼屁話」。