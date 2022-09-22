民進黨新北市長參選人林佳龍提出「一坪換一坪」政策，要拚4年核定4萬戶都更，遭新北市議員陳偉杰批藉機炒作，新北市城鄉局長黃國峰也表示難以達成。林佳龍今強調，自己有信心4年內可以做到，有心就能找到解決方法，團隊已經找出具體策略，會成立都更危老整合司，解決跨部會溝通問題。

林佳龍今受訪時表示，新北市屋齡超過40年的建築有47萬多戶，但現在都更速度慢，侯市府4年來做不到4百戶，但他4年希望做到4萬戶，是侯友宜的100倍，「我們要跟時間賽跑，我有心會找方法解決問題，若無心的人就會找藉口」。

林佳龍說，政府要做目標管理，4萬戶建築由政府指認，他會成立都更危老整合司，解決跨部會、單位溝通問題，帶動公辦都更，也鬆綁自辦都更限制，因為台北盆地建築物多，台灣又地震頻繁，禁不起再一次的九二一地震，「那時候重建的成本都遠遠大於擴大都更的成本」。

林佳龍認為，這透露侯友宜團隊的心態，每當自己提出一些有建設性、有創意的政見，侯團隊第一時間就是先否定，但選舉應該是互相提出好的政見，相互觀摩學習，甚至「互相漏氣求進步」；他期待，新北市這場選舉可以帶動對市政的討論，不要凡事都只會好好做事，事實上也沒做了什麼好事。

林佳龍最後強調，他有信心在4年內實現政見，團隊已有具體的辦法，如果侯友宜做不到就換他來做，他會兌現承諾。