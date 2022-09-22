國民黨桃園市長參選人張善政親自操作使用智慧商店購買競選小物。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政「有善良品」智慧商店開幕，首波推出4種競選小物。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政「有善良品」智慧商店開幕，首波推出4種競選小物。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政22日舉行「有善良品」競選小物發表會，總共推出4樣小物，有吊飾、種子、拼豆及米，更以智慧商店的方式推售，張善政表示，希望大家能感受到善哥未來會讓桃園更加智慧化及方便。

張善政競辦發言人們表示，「動手拼善好」是拼豆，適合跟家中的小孩一起動手組合，增進親子互動。「善糧好米」運用競選主視覺的外包裝相當吸睛，更有善政出善糧，好米煮好飯，桃園好人迎藍天的意義。「積善吊飾」能喚起兒時記憶，掛在包包上也很好看。「種希望拚善好」是向日葵種子，每顆種子代表每個希望，期待能開出大大的向日葵，像桃園的未來一樣燦爛。

張善政說，這次推出多種競選小物，讓支援我們的朋友能覺得更親近，至於為什麼要用智慧商店的方式呈現？因為我的背景跟科技有關，希望支持我們的朋友在購買這些小物時，可以體會到善哥將來會帶給整個桃園非常智慧化、非常方便的環境。

張善政也親自操作使用智慧商店購買競選小物，首先選擇「善糧好米」，他表示，想支持農民的產品，大家也知道我有段時間都在務農，希望在各種生活環節中都能照顧農民，多給予他們一點支持。另外「積善吊飾」也相當小巧，希望能快速普及，讓大家的鑰匙鏈上有個小東西，這是我的心意。