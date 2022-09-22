疫情兩年多重創許多家庭生計，新北市議會國民黨團今日總質詢時指出，新北目前針對中低收入戶、低收入戶、身心障礙與高風險家庭有每年240小時臨時托育補助，但有很多家庭生計受影響，希望擴大補助對象，讓民眾早日恢復正常生活。新北市長侯友宜允諾，補助對象將再納弱勢單親家庭，今年完成評估，明年就可以實施。

新北市議員陳偉杰表示，疫情關係，把很多年輕家長生活打亂，從過去一份工作，現在可能要斜槓，新北市在托育上要提供更多元協助，不管是臨時托育服務補助金額、時數，都要擴大，甚至是否應該擴大到只要在新北工作，就能更提供。

劉美芳也說，有很多家長經濟困難，不僅父母都要外出工作，為了增加收入還會加入夜間輪班工作，市府在托育補助額度，甚至是夜間托育都應該增加，讓更多家長可以放心工作。

江怡臻也說，目前新北有行動保母App，未來應該提供家長在App上頭就能媒合保母。

江怡臻也指出，也有部分家長不一定是需要孩子生理照顧，像是陪玩姊姊、陪玩哥哥，可以帶活動、做手工藝等，讓大學生、研究生加入，讓家長照顧小孩能夠更輕鬆。

社會局長張錦麗表示，目前新北針對低收入戶、中低收入戶、身心障礙與高風險家庭臨時托育補助，每月40小時、每年240小時的臨托補助，每小時補助金額100元到140元金額，每年編列預算約3000餘萬元。

侯友宜表示，新北目前正在評估納入單親家庭，但單親要有什麼條件，會先評估好，預計今年評估、明年實施。

對於陪玩姊姊、哥哥，張錦麗說，新北市目前有在永和民權社區推動「爺奶寶貝歡樂園」，試辦培訓社區內退休長者保母專業課程訓練，提供家長臨時的陪伴服務，希望鼓勵社區一起加入。

至於夜間托育部分，張錦麗表示，從事夜間托育的保母數量較少，是否要多給一些獎勵補助保母，市府會與中央商議。