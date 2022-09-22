美國聯準會周三升息3碼，連續三次升息3碼以對抗通貨膨脹，然而強勢升息卻也導致經濟衰退風險快速升高，傳奇投資者橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）已經看到經濟衰退的早期跡象，並預言未來兩年的經濟局勢會變得更加糟糕。

Market Watch報導，達里歐就美國經濟現況發表看法，他提到，目前已經有經濟衰退的跡象，包括現金餘額縮水、房地產與汽車行業緊縮及信貸拖欠率上升等狀況都是危險訊號，「我們現在越來越接近經濟零成長。」

聯準會周三升息3碼，並強調對抗通膨是要務，暗示強勢升息可能導致經濟衰退，而在高通貨膨脹與俄烏戰爭未結的狀況下，經濟局勢難以好轉，達里歐表示，「我認為2023、2024年的情況會變得更糟糕。」

事實上，聯準會升息3碼的確定後已經讓許多專家認為，經濟硬著陸與經濟衰退的機率增加，並提到聯準會意識到高通膨到展開行動的速度都太慢，才會在最後關頭猛力升息拉回局勢。

金融機構Bankrate首席分析師Greg McBride說：「聯準會遲到承認通貨膨脹，遲到開始升息，遲到開始購買債券，所以到現在他們都在死命追趕，而且還沒完成。」