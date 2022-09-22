歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，在俄羅斯動員後備軍人投入烏克蘭戰役之後，歐洲聯盟各國部長今天召開緊急會議，研究對俄實施新制裁。

法新社報導，波瑞爾會後向媒體表示：「我們將研究並採取新的限制措施，鎖定對象會同時包括個人和產業。」

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）針對烏克蘭戰事頒布俄國自二次世界大戰以來首項戰時動員令，有鑒於此，歐盟各國外長今天除同意準備發動新制裁，也將加強運輸武器給基輔當局。

歐盟27國外長目前在紐約出席全球領袖齊聚的年度聯合國大會。

波瑞爾表示，蒲亭發布聲明大談將採取行動兼併烏克蘭大片土地，並揚言動用核武來捍衛俄羅斯，再再顯示出背後的驚慌與絕境。

波瑞爾在與歐盟各國外長開會討論因應之道後表示：「蒲亭想摧毀烏克蘭，這是顯而易見的。」

波瑞爾說，在聽取烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）的簡報後，各國外長同意交代團隊來準備第8輪制裁案，對象將鎖定「更多的俄羅斯經濟相關產業，以及要為烏克蘭受侵略戰爭負責的個人」。

歐盟各國外長下一場正式會談將於10月中旬舉行，屆時制裁方案可望拍板定案。

各國外長同時同意加強提供烏克蘭武器。波瑞爾婉拒在對俄制裁或對烏軍事援助上提供更多細節，但他認為，新措施會贏得歐盟內部「一致」支持。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110922