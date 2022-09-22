美國公布8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%高於市場預期，Fed最新利率決策委員會宣布升息3碼，以壓制接近40年高點的通貨膨脹，Fed最新釋出的經濟展望預測提到，美國通膨率有望於2025年重新接近2%目標，但這樣的預期似乎太過樂觀，美國財經媒體指出，根據先進國家的經濟數據，通膨一旦突破5%，平均得花10年才能回到2%。

聯準會將今年整體個人消費支出物價指數（PCE）預測值降至5.4%，核心通膨率不包括食品和能源在內下修至4.5%，預估最終2025年通膨率將回落至2.1%，接近聯準會2%的通膨目標，因此到2024年前可能都不會降息。

MarketWatch引述美銀證券集團策略師Thanos Vamvakidis研究報告指出，歷史統計顯示，通膨一旦突破5%，平均得花長達10年時間才回到2%，此數字是基於先進國家的經濟數據，遠比市場普遍預估的還要久。

Vamvakidis分析指出，目前悲觀情境的風險正在拉高，通膨尚未觸頂、就業市況還是吃緊，在最糟情況下，通膨將居高不下，迫使各國央行逃不了「硬著陸」的命運。

美國通膨火燙，聯準會（Fed）所面臨到的升息壓力越來越大，有「新興市場之父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)語出驚人表示，Fed要制伏通膨，利率必須升得比通膨率還高，所以CPI數字超過8%，那意味著利率必須升到9%。

值得注意的是，美國聯準會（Fed）21日宣布升息3碼，將基準利率調升至3.00%~3.25%區間，這是自今年3月以來第5次升息。