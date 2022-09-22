74歲王姓牙醫師被控利用在嘉義縣某醫院任職的機會，與葉姓女牙科助理、無照的齒模技師朱男，由朱男代為執行牙醫師職務、葉女為裝置假牙的患者在醫院掛號系統掛號，2年間詐領嘉義縣政府辦理的樂齡假牙補助約540萬元，檢方依違反醫師法、詐欺等罪嫌起訴3人。

起訴書指出，王姓牙醫師與53歲葉女都任職於嘉義縣某醫院，6旬朱男在嘉義市經營製作齒模、鑲牙，但沒有醫師及牙技師執照。

嘉義縣政府2019年4月1日起為65歲以上長者及55歲以上原住民，開辦「樂齡活動假牙補助計畫」，為偏鄉弱老裝置假牙，上下顎各缺4顆牙即可申請補助。

王姓牙醫師指示朱男對外招攬民眾，並由朱男替病患執行印模、修型調整等牙醫師業務，每次給付2500元處理費用給朱男，再由葉女使用醫院掛號系統為劉姓的患者掛號，製造患者到醫院看診的不實登載，王姓牙醫師製作不實病歷資料。

王姓牙醫師以不實病歷資料，向嘉義縣衛生局申請樂齡免費裝置假牙補助費用，致縣衛生局承辦人員核撥經費，自2019年4月至2021年5月間，共詐領163名病患的補助費約540萬元，藉以增加他個人裝置假牙業績，獲取醫院給付的50％酬勞。

王姓牙醫師坦承委託朱男協助調整病患的假牙，但辯稱僅有4名病患委託朱男處理，而行政文書作業均由葉女負責。

朱男坦承有印製文宣招攬病患約10至20人，也有幫病患製作齒模及裝置假牙，由王男申請補助，但辯稱不了解業務登載不實部分。

葉女否認犯行，辯稱對案情不知情，她曾見過朱男幫病患灌牙模，但樂齡活動假牙計畫的補助都在王姓牙醫師的門診處理。