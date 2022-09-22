交通部觀光局表示，「悠遊國旅振興方案」上路以來反應良好，續「個別旅客住宿優惠」提前於9月8日結束後，「觀光遊樂業入園優惠」補助預算亦即將用罄，全台19家主題樂園門票3折優惠開始倒數，活動最終日將提前至10月7日，提醒民眾把握好康機會出遊。

觀光局長張錫聰指出，活動實施迄今已有超過130萬人次使用入園優惠，暑假期間遊客人次與營收分別年增達2.13倍及1.15倍，亦較疫情前的2019年同期分別提升61％及38％，顯示悠遊國旅振興方案成功帶動觀光遊樂業復甦，已達到「助產業」活絡商機目標。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，此次活動首度採用觀光局預約系統，透過遊客入園前先上網填寫預計日期及人數，較入園時間以往節省一半以上，亦方便業者預估當日入園人潮，做好服務人員調度與停車交通管控，大幅提升服務品質及旅客滿意度。

觀光局表示，遊客對悠遊國旅振興方案的「觀光遊樂業入園優惠」反應相當熱烈，暑假期間帶動入園人數更是屢創新高。在觀光遊樂業入園優惠活動結束後，將持續協助業者透過旅展進行國際宣傳，為邊境解封做好準備。

觀光局提醒，在「觀光遊樂業入園優惠」10月7日結束後，悠遊國旅振興方案的「團體旅遊優惠」仍持續進行中，目前仍為實施至12月15日不變，歡迎民眾多多透過旅行社參團出遊，共同振興國旅市場。