美系外資針對驅動IC出具最新研究報告，認為第四季看來復甦無望，故重申聯詠(3034)、世界先進(5347)、力積電(6770)「減碼」評等，目標價分別下看161元、65元、27元。

美系外資表示，預估LCD驅動IC(LCD DDI)和高階OLED DDI價格在第三季平均單價持續向下，不僅如此，在第四季也是看來復甦無望，恐怕也將牽動晶圓、封測端的價格壓力，加上驅動暨觸控IC因價格已逼近現金成本，毛利率恐驚見0。故重申聯詠(3034)、世界先進(5347)、力積電(6770)「減碼」評等，目標價分別下看161元、65元、27元。

美系外資認為，儘管觸控暨驅動IC(TDDI)價格現在已經逐漸逼近現金成本價，只是，大陸廠商競爭持續延燒下，未來TDDI毛利率恐怕可能趨近0，另外，大尺寸驅動IC，第三季價格也將持續下滑高個位數降幅，但仍有高於現金成本價約30%；至於AMOLED DDI庫存恐將讓第三季平均單價持續向下，預估將有10~20%的降幅。