「急售房屋」成為高房價下購屋人最有可能撿到便宜的供給之一，元宏不動產公布全台首個「欠債屋主地圖」，全台目前建物他項權利部中有「私人設定」抵押權的房屋有8.5萬筆，有8萬多屋主的房子向民間借貸並設定抵押權，去年一年即新增高達3萬多件，一旦股市不穩、景氣衰退，這些房屋將形成潛在賣壓。

根據元宏不動產加值服務平台調查顯示，這些私人設定的房屋有73%集中在六都，其中以新北市1.4萬間最多，若以個別行政區來看，桃園區、中壢區都超過2000間，台中西屯、新北板橋亦超過1,500間。

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，「私人設定」跟銀行房貸所設定的抵押權不同，借款人提供自己的房屋、土地當作擔保品，把抵押權設定給銀行以外的民間借款公司、當鋪、代書、地下錢莊或是其他債權人，讓他們擁有不同順位的抵押權。一旦最後借款人無法清償債務，債權人就可以利用擔保品的價值來清償債務。

目前民間私人設定旳借貸利率相當高，普遍年利率高達8%～24%不等，遠高於現行不到2%的一般房貸利率，願意接受如此高利率的屋主，通常有急迫、高度的資金需求，也最有最有急售、低價售屋的可能。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，去年全台即新增了3.7萬間房屋進行私人設定抵押權，比起2020年的3.3萬件增加一成以上，如果經濟衰退、股市下跌導致房價出現修正，這些有私人設定的房屋，都將是未來房市潛在賣壓，甚至有造成價格破壞的可能。

這些有私人設定的房產相當集中在六都，且普遍集中在中壢、桃園、西屯、板橋、中山等房市熱門行政區，陳傑鳴表示，民間私人借貸除了賺取高利息外，債權保證收回也是一個重點，這些地區房市交易量大，近兩年房價普遍有1~2成以上的上漲幅度，有些地區房價上漲幅度更大，因此讓屋主有更多借貸空間，提升不少民間業者的放貸意願。