為搶攻歲末年終尾牙商機，JR東日本大飯店 台北中式宴會廳自11月1日起至2023年3月31日推出「捷報萬瑞 福兔迎祥」尾牙春酒超值專案。中式宴會桌席每桌10位，3桌即可預定，週日至週四每桌16,800元+10%起、週五及週六每桌22,800元+10%起，標榜可在融合現代設計與花草元素打造的優雅空間裡享受。豐盛海陸佳餚，每桌精選紅酒2瓶與席間3小時新鮮果汁無限暢飲、免費提供投影、音響、燈光與麥克風等設備及用餐期間4小時免費停車。

除中式宴會廳外，JR東日本大飯店台北各餐廳自12月1日至3月31日也推出尾牙春酒專案吸客。由30多年廚藝經驗的楊德興主廚掌杓的凱華樓中華料理餐廳，以乾隆時期養生宮廷料理及各系知名菜色，推出磐龍宴席桌菜每桌19,800元+10%起，品嘗「松茸螺頭燉花膠」、凱華樓必點名菜「御膳黃袍北京鴨」及「大漠關外戰斧豬」等10道佳餚，每桌加價2,000元可享新鮮果汁無限暢飲；加價3,000元可享指定啤酒及新鮮果汁或紅酒(擇一)無限暢飲。

以西式套餐的基礎架構來呈現多道精緻餐點的「BRILLIANT」鉑麗安全日餐廳，由日籍總主廚芦浦隆二主導，每月設計不同餐檯料理，11月推出感恩火雞、BBQ肋排、英式烤牛肉等、12月春酒尾牙期間可品嘗聖誕大餐，有龍蝦、香料烤羊肋排、威靈頓牛排等，更別錯過精彩豐富的海鮮總匯、日本東北料理及各式輕巧甜點吧等。週一至週四午晚餐與週五午餐每位1,480元+10%起，每12位（成人）用餐享2位免費，另加贈平日自助餐餐券乙張；每24位（成人）用餐可享4位免費，另加贈平日自助餐餐券兩張（以此類推）。

HAYASE日本料理餐廳由來自仙台的料理長-郡司行雄以融合日本東北飲食文化與台灣在地食材，每月推出不同主題的懷石料理，此次推出HAYASE忘年會個室限定套餐餐價3,000元+10%起，可享8品精緻美食，每位加價1,000享元指定啤酒、日本酒、燒酎、葡萄酒、無酒精飲品無限暢飲；加價1,350元可享上述飲品更有日本果實酒及指定日本威士忌無限暢飲，將今年尾牙春酒美味豐盛無限放大。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】