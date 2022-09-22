光寶科技創辦人宋恭源，斥資千萬，要捐給台灣1500個機構11本、將近5萬冊書籍，因他認為活在台灣這個「科技島」裡的我們像神仙，有千里眼、千里耳，能上天下海，能感覺到全世界，但生活焦慮、寂寞、不快樂；生活被手機綁住，卻受困於資訊混亂，搞不清楚真正價值，科技帶來文明之外，閱讀也能讓心靈充沛，希望讓年輕人多閱讀這些大師著作，年輕人還能夠讓台灣的影響力，擴散到全世界。

宋恭源談起捐書的原由，是剛好看到好友林懷民接受報紙專訪，照片裡的林笑得跟孩子一樣開心，但打電話去問，才知道林懷民擔心新書《激流與倒影》賣不好，他想林懷民是「百年來唯一人物」，中國、台灣唯一能成立雲門舞集，這是全世界最被肯定的舞團之一，應讓社會多認識。同時，也希望年輕人讀這些書，這些作者都經過很多努力並克服很多困難，堅持朝理想走，希望這些書傳承下來給年輕人，在成長過程有一些榜樣可以參考。

宋恭源說，台灣這幾十年來，成為科技之島，每天大家都談科技，社會資源也往科技去，人文這塊被忽略非常多，除了政府力量，趁此機會，把一些企業前輩自傳，送給全省縣市大學高中職科技與新創等圖書館。讓大家對台灣現況反思，這會是非常快樂、有價值的事。

宋恭源這次也捐了嚴長壽的兩本書，台東均一實驗高中董事長嚴長壽應邀出席，他呼應宋恭源的說法，科技宰制人的生活，現在沒有人離得開手機資訊，正面影響是，能讓弱勢偏鄉快速得到資訊，但也讓各種被操弄的正負面、色情、暴力資訊都出現，這也是他現在台東做基礎教育工作的原因，科技也把以前家庭、學校、社會循序漸進的教育模式被打破，不只個人心靈沒準備好，連家庭、老師、學校、社會、政府都沒準備好。

嚴長壽說，科技也改變人類的生活，人類處境變弱勢更被科技宰制，像陶淵明說的「心為形役 身為器石」，現在很多工作被機器拿走，人們購物用手機對電商下單、輸送靠電腦，人剩送東西的價值，被機器使喚的情況沒有靈魂、沒尊嚴。

嚴長壽希望大家藉讀書思考，當人工智慧開始試著模仿或學習時，人剩下什麼，他認為唯一方法是共同學習，他在台東創辦的學校，讓孩子用身體參與看到自己的天賦。嚴長壽也提到自己陪宋恭源去印度的經驗，認為宗教是讓人保持謙卑、不過度膨脹的力量，閱讀也一項重要的修練，讓人了解沒辦法經歷的、在心中有新的洗滌。

雲門舞集創辦人林懷民也說，滑手機到最後成為焦慮活動，念書就像是安靜地跟自己對話。他並提到自己跟宋恭源的阮豐瑛夫人都是嘉義同鄉，宋恭源長期資助新港文教基金會圖書館30多年，與宋恭源每次見面，都被最近在念什麼書、要介紹他什麼書，林懷民不好意思撓撓頭說：「我也是在滑手機啦！」他坦言手機的世界比較燦爛，因此新港文教基金會還常舉辦戲劇、畫畫等活動，吸引孩子都到圖書館來。

華頓文教基金會董事長張孝威說，過度包裝扭曲遺忘了根本的價值觀，年輕一代慢慢淡忘閱讀習慣，強調閱讀才是學習根本。