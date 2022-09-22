民眾黨新竹市長參選人高虹安近日澄清論文爭議，一番話卻掀起對於學歷的論戰，美女律師李怡貞第一時間發文表示：「誰跟我一樣，對於講沒幾句就嗆學歷的人真的很反感。到底是要多沒能力到只能靠嗆學歷來認證能力？嗆資歷的亦然」，今(22日)稍早她再度爆氣質問為何不能在自己臉書發表想法，只是質疑高虹安就被諷刺是「側翼綠師」，令她痛批根本是文字獄。

高虹安日前在記者會上指出自己是北一女、師大、台大畢業，「不像什麼中華大學夜間部」，引來論戰，她雖事後道歉，仍無法平息網上討論。對此，律師李怡貞表示，她對拿學歷出來壓人以為能證明能力的方式感到不妥，拿資歷說嘴的人也是，「跟政治無關，單純新聞有感。同一件事做20、30年，資歷很高，然後咧？」

李怡貞認為用學歷證明能力的說法很不妥。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

見此，有網友回應：「請看整件事的重點而不要去模糊焦點！李大律師的智慧應該輕易地看得出來」，李怡貞回說：「我沒有要模糊焦點喔，抄襲又被撤學位的也是可恥啊」，另有人說：「一個人高學歷值得驕傲，表示她不止聰明還有努力，但是如果藉此貶低其他學歷的人真的很可悲了，其他的學歷在社會上大家都知道位置在哪，學歷是事實也無法改變的過去，不表示畢業後別人就沒有用處，社會裡要學的更多」，對此，李怡貞回：「同意」。

李怡貞稍早生氣回應。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

今稍早，李怡貞動怒寫下：「欸，我不想參與政治的原因就是這樣，文字獄耶，我不能在我的粉專發表心得嗎？然後我就變成側翼綠師，我在攻擊高虹安？！沒完沒了的一直在回文耶？這幾天？是網軍也不像，該黨/人支持者這麼偏激是不是？！我新竹人嗎？」，更生氣說：「就是單純看不慣學歷掛帥主義。什麼洗學歷？！什麼買學歷？！什麼撤學位？！都一樣中華進台大就是洗，師大進台大不是洗？！要我講我講個夠啊」，引來網友回：「見過大風大浪的律師，無需在意這些水軍！」、「因為講到痛點，就會痛得哇哇叫」、「他們都想來妳這邊，隨便撒野一下下就好」。