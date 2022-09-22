九九重陽節前夕，縣長楊文科前往關西鎮和橫山鄉祝賀6位百歲人瑞，發現2人申請居服員到家協助沐浴和陪伴聊天，長輩看起來神清氣爽，也減輕家人照顧負擔，提醒有需要的民眾多加利用「新竹縣長期照顧管理中心」的資源。

楊文科訪視關西鎮101歲徐張玉蘭育和百歲公劉阿昌，都申請居服員到宅服務，協助備餐、沐浴及聊天，2人健康狀況都很不錯，獲贈金鎖片等重陽敬老禮品，也顯得神清氣爽。

102歲平時愛遛狗的趙光華，日前清晨散步時不慎跌倒，眼周還有黑青，楊文科訪視時特別表達關心，認為家屬可多利用「新竹縣長期照顧管理中心」的資源。

楊文科表示，他上任以來努力打造高齡友善城市，除恢復敬老福利津貼，發放重陽敬老禮金、還有敬老愛心卡、老人免費健康檢查等多項老人福利，希望落實「老中青幼都照顧」的政策。

社會處長李國祿說，針對失能長者和失能身障者，有喘息服務、交通接送、輔具購租及居家無障礙環境改善等4大類共17項服務，其中，「照顧服務-居家服務」是協助失能及失智長者在宅生活，由專業居家服務員到宅協助備餐、沐浴、翻身拍背、陪同就醫等服務。

新竹縣今年獲中央補助7億1千萬餘元，到8月已服務5528人，24家居家長照機構則服務1718人，確實能減輕家庭照顧者的負擔。

李國祿表示，新竹縣鄉親如有照顧服務需求，可透過手機撥打1966長照服務專線，向衛生局長期照顧管理中心提出申請，亦可至鄰近公所或衛生所填寫申請書，經評估符合失能等級即可派員服務。