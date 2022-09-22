應景9月22日國際單車日，屏東市長2位藍綠參選人趁機端出綠能政策，國民黨籍周佳琪提出科技結合減碳打造智慧城市示範區，民進黨李清聖則承諾打造單車友善城市，並暗諷已連2任屏東市長因貪汙遭停職，屏東市需要建構乾淨城市掃除貪汙陰霾。
李清聖一早即與縣議員李世斌、方一祥、縣議員候選人鍾明輝、蘇煥鈞、梁育慈等人，從競選辦公室出發、騎單車繞行屏東市區響應國際單車日，李清聖指出，無碳單車對現代化城市很重要，他對屏東市的未來也做了一系列的相關規畫政見。
他說，屏東市要打造成觀光城市，才能把人潮帶進來、讓百業興盛，更讓屏東市民有好的生活，而友善城市就從單車發展做起，他將建置更完善的自行車便利交通智慧網，並配合縣府在熱點區域增設更多的打氣站與盥洗室，讓遊客感到貼心多一度。
話鋒一轉，他強調，屏東市除建立起好的生活環境外，也要建立政治層面的好環境，屏東市長已連2屆出狀況，都是貪汙遭停職，讓屏東市民覺得8年來很汙濁，所以在政治環境的汙濁上，需要支持建立清廉乾淨的政治環境。
相較李清聖的暗諷，周佳琪則不打攻擊牌，她將焦點放在她的政見上，她說，小而美的屏東市，非常適合做智慧城市的發展示範，透過數位科技與減碳綠能的結合，以及未來正規畫的科技產業園區，她有信心把屏東市打造成真正的綠能環保城市。
周佳琪強調，數位科技可以應用在交通、防災、醫療、教育、農業、體育、觀光等各方面，相對應的是，透過這些作為能降低資源浪費，環保節能，更可創造新的商機，目前國內都積極在發展智慧城市的相關技術，屏東市是屏東縣的首善之區，發展為智慧城市的示範區，剛剛好。
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