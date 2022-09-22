應景9月22日國際單車日，國民黨籍屏東市長參選人周佳琪提出科技結合減碳打造智慧城市示範區。（周佳琪團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

應景9月22日國際單車日，屏東市長2位藍綠參選人趁機端出綠能政策，國民黨籍周佳琪提出科技結合減碳打造智慧城市示範區，民進黨李清聖則承諾打造單車友善城市，並暗諷已連2任屏東市長因貪汙遭停職，屏東市需要建構乾淨城市掃除貪汙陰霾。

李清聖一早即與縣議員李世斌、方一祥、縣議員候選人鍾明輝、蘇煥鈞、梁育慈等人，從競選辦公室出發、騎單車繞行屏東市區響應國際單車日，李清聖指出，無碳單車對現代化城市很重要，他對屏東市的未來也做了一系列的相關規畫政見。

他說，屏東市要打造成觀光城市，才能把人潮帶進來、讓百業興盛，更讓屏東市民有好的生活，而友善城市就從單車發展做起，他將建置更完善的自行車便利交通智慧網，並配合縣府在熱點區域增設更多的打氣站與盥洗室，讓遊客感到貼心多一度。

話鋒一轉，他強調，屏東市除建立起好的生活環境外，也要建立政治層面的好環境，屏東市長已連2屆出狀況，都是貪汙遭停職，讓屏東市民覺得8年來很汙濁，所以在政治環境的汙濁上，需要支持建立清廉乾淨的政治環境。

相較李清聖的暗諷，周佳琪則不打攻擊牌，她將焦點放在她的政見上，她說，小而美的屏東市，非常適合做智慧城市的發展示範，透過數位科技與減碳綠能的結合，以及未來正規畫的科技產業園區，她有信心把屏東市打造成真正的綠能環保城市。

周佳琪強調，數位科技可以應用在交通、防災、醫療、教育、農業、體育、觀光等各方面，相對應的是，透過這些作為能降低資源浪費，環保節能，更可創造新的商機，目前國內都積極在發展智慧城市的相關技術，屏東市是屏東縣的首善之區，發展為智慧城市的示範區，剛剛好。